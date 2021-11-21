سرار يطمئن على الوضع الصحي لنصر الدين عجيسة

قام رئيس مجلس إدارة وفاق سطيف، عبد الحكيم سرار، بزيارة اللاعب الأسبق للفريق نصر الدين عجسية، للإطمئنان على وضعه الصحي.

وكشفت إدارة الوفاق، عن زيارة سرار، لعجسية، بمستشفى سطيف، أين اطمئن على وضعه الصحي، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها.

كما أكد النادي السطايفي في بيان له، بأن حالت عجيسة مستقرة ولا تدعو للقلق، كما تمن له الشفاء العاجل والعودة السريعة.

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