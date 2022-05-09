سرار يعقد ندوة صحفية لتنوير جماهير وفاق سطيف

قرر رئيس مجلس إدارة وفاق سطيف، عبد الحكيم سرار، عقد ندوة صحفية، من أجل الحديث عن بعض القضايا المتعلقة بالفريق.

وكشفت إدارة الوفاق، عبر الحساب الرسمي للفريق على “فايس بوك”، عن عقد سرار، لندوة صحفية غدا الثلاثاء.

كما أشارت إدارة النادي السطايفي، أن الندوة الصحفية ستعقد ابتداءً من الساعة الثالثة وستتم بمقر النادي.

وسيعمل عبد الحكيم سرار، حسب ذات المصدر، على استغلال هذه الفرصة لتنوير الرأي العام الرياضي، حول القصايا التي تخص الفريق.