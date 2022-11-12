سرار ينفي الشائعات ويؤكد تمسكه بالوفاق

نفى رئيس مجلس إدارة وفاق سطيف، عبد الحكيم سرار، الشائعات التي تحدثت عن استقالته من منصبه على رأس الوفاق.

ونشرت إدارة النادي السطايفي، بيانا عبر صفحتها الرسمية على “فايس بوك”، أكدت نفي سرار لاستقالته من رئاسة الفريق.

كما أكد سرار في ذات البيان، مواصلة مهامه، ورفعه التحدي لاخراج النادي من الأزمة الخانقة التي يواجهها حاليا.

وأبدى عبد الحكيم سرار ثقته في السلطات المحلية لولاية سطيف، لمساعدة الفريق في تجاوز أزمته، كما طالب الجميع بالالتفاف حول الفريق.