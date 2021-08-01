سرار يُحدد قيمة تسريح نجم الوفاق

حدد اليوم الأحد رئيس مجلس إدارة فريق وفاق سطيف “عبد الحكيم سرار” قيمة تسريح اللاعب محمد الأمين عمورة خلال هذا الميركاتو الصيفي.

وكشف سرار للإذاعة الجزائرية أن فريق ميتز الفرنسي قدم عرضا قيمته 1 مليون أورو لضم عمورة وهو مارفضته إدارة الوفاق التي تُريد 1.5 مليون أورو.

وأضاف سرار أن نادي أنطاليا سبور التركي الذي ضم مؤخرا حسام الدين غشة قدم عرضا لضم عمورة تبلغ قيمته 850 ألف أورو.

بينما قدم فريقا روسيا لم يكشف عن إسمه سرار عرضا للتعاقد مع لاعب المحليين.