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سرار يُعارض إقامة تربص للمحليين شهريا

الرياضة
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سرار يُعارض إقامة تربص للمحليين شهريا
بقلم عبد النور حواز

أكد اللاعب الدولي السابق عبد الحكيم سرار، أنه لا يجد جدوى من إقامة تربصات شهرية للاعبين المحليين.

وقال سرار في برنامج “دوري المحترفين” سهرة السبت، أن الناخب الوطني ومُساعديه يعرفون جيدا مستوى اللاعبين المحليين ويقومون بمعاينتهم أسبوعيا.

“ماجر، مناد وإيغيل يُعاينون اللاعبين أسبوعيا في البطولة الوطنية، يعرفون مُستواهم لذلك لا أرى داعي لإقامة تربص للمحليين”.

وأضاف “حكوم”:”الفيفا وضعت تواريخ خاصة للتربصات، لذلك لا أفهم سبب إقامة تربص لمُنتخبنا المحلي الذي لن يخوض أي مُنافسة رسمية في السنتين القادمتين”.

وإعتبرسرار أن هذه التربصات لن تُفيد المنتخب الأول في شئ لأنه من المُستحيل تكوين فريق وطني محلي 100% .

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