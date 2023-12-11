سرايا القدس تجهز على جنديين صهيونيين من مسافة صفر

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مقاتليها قاموا بالإجهاز على جنديين صهيونيين من مسافة صفر.

وأوضحت السرايا عبر صفحتها الخاصة في تطبيق تلغرام أن العملية تمت خلال اشتباك مع قوة صهيونية راجلة في محور الشجاعية شرق غزة.

وكانت سرايا القدس، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، استهداف آلية عسكرية صهيونية بصاروخ “85 مضاد للدروع” وخوض اشتباكات ضارية مع الجنود المتحصنين بهيكلها في محور التقدم شرق غزة.

وللإشارة، أعلن الجيش الإحتلال اليوم مقتل 7 عسكريين بينهم 5 ضباط، ليرتفع عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية إلى 110.