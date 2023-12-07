“سرايا القدس” تزف شهيدين ارتقيا أثناء أدائهما واجبهما القتالي جنوبي لبنان 

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، استشهاد اثنين من عناصرها .

ووفقا لبيان سرايا القدس، فإن الأمر يتعلق بالشهيدين “محمد أحمد صالح” ( 31 عام ) أبو صالح، و”مالك أحمد عمر” ( 27 ) أبو حسيـن من أبطال كتيبة الشهيد علي الأسود – ساحة سورية.

وأوضحت السرايا أن الشهيدان ارتقيا على حدود فلسطين المحتلة في جنوب لبنان ضمن معركة طوفان الأقصى أثناء أدائهما واجبهما القتالي.

وأكدت سرايا القدس في الأخير أنها ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة.