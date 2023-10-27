سرايا القدس: قصف عسقلان بصاروخ بدر 3 

أعلنت سرايا القدس عن قصف عسقلان بصاروخ بدر 3 بالإضافة إلى قصفها بدفعة صاروخية مكثفة.

وأكدت سرايا القدس أن إصابة مباشرة في سديروت إثر الدفعة الصاروخية الأخيرة وجاء هذا القضف تزامنا مع تزامنا مع استمرار القصف الإسرائيلي. هذا وسمعت صافرات الإنذار تدوي في عسقلان مجددا.

كما أطلقت المقاومة الفلسطينية صاروخين كورنيت تجاه أليات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة أن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل مضيئة في سماء المناطق الشمالية لقطاع غزة.