الإيقاع بمنظمين بصدد محاولة الإبحار سرا من شاطئ كريشتل في وهران

تمكنت عناصر من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بقديل في وهران من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في تنظيم رحلات الإبحار السري نحو الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

الشبكة متكونة من شخصين يبلغان من العمر 23 و26 سنة ينحدران من مدينة وهران كانوا بصدد التحضير لرحلة حرقة باتجاه السواحل الاسبانية على متن قوارب نزهة حيث تم توقيفهم على مستوى شاطئ الغاز بمنطقة كريشتل.

وقد تم خلال العملية حجز قارب مطاطي وقارب صيد مزودين بمحركين بقوة 9٫9 و 60 حصان بخاري إلى جانب 25 صفيحة بنزين، مولد كهربائي وسترتي نجاة.

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