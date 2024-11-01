سرب جوي من 12 طائرة “L39” يفتتح الإستعراض العسكري الضخم

إفتتح الإستعراض العسكري للذكرى الـ70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة بأشاوس الجو. يستعرضون كفاءاتهم في الدفاع عن وطننا وحماية حدوده والذود عن سيادته والمساهمة في استدباب السلم.

وافتتح النسق الجوي الأول بطائرات التكوين المخلّد للمجاهد الراحل محمد بوضياف. أين عبر سرب من الطائرات قوامه 12 طائرة تدريب القاعدي والمتقدم من طراز “ل 39” أطلقت دخانا متجانسا بألوان الراية الوطنية. ويحرص قور الجو على السمو بالعلم الوطني عاليا في سماء الغز والمجد وفاء لرسالة الشهداء والمجاهدين وفخرا بالانتماء للجيش الوطني.

كما طاف في سماء الإستعراض تشكيل القوة الجوية بقوة 7 طائرات للتدريب المتقدم من طراز “ياك 130” بقيادة صقور الجزائر دروع الوطن. يؤدون مهامهم بكل فخر واعتزاز لحماية بلادنا، مبتغاهم أمن شعبنا غايتهم يجسدون بدقة عالية تحضير تنفيذ مع اخترام الصارم لمعايير السلامة وامن الطيران.

كما طاف تشكيل جوي من 3 طائرات للتدريب المتقدم لطيران النقل وضمان مهام الإتصالات الجوية من طراس “س90” في تنسيق وانسجام عالي وإحترافية في الأداء وتحكم في الوسائل الجوية ومعداتها الحديثة.