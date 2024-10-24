“سردوك” يدخل عائلة إلى رواق المحكمة

في قرية صغيرة تقع بفرنسا، تم تقديم أحد العائلات إلى المحكمة بسبب الديك.

وتدعي صاحبة الشكوى أن الديك ريكو يمنعها من الذهاب إلى حديقتها ويوقظها أثناء الليل. ومن أجل الحد من الضوضاء، قام مالكه بتركيب عازل للصوت في حظيرة الدجاج ونظام فتح تلقائي.

يقول فرانك لـ BFM Lyon: “لقد قمنا بتثبيت هذا النظام حتى لا نزعج الجيران. وحتى لا يصيح الديك اعتبارًا من الساعة الخامسة صباحًا عندما يشرق الضوء مبكرًا”.

بالنسبة لألتان، وهو جار آخر، يعتبر الحيوان جزءًا من الحياة اليومية في الحي. “أحب سماعه وهو يغني، ولم يخطر ببالي في أي وقت أنه كان يضايقني.”

ويطالب الجار بتعويض قدره 4500 يورو. يقول فرانك متأسفًا: “نريد الاحتفاظ به. لست متأكدًا من وجود حل سيحبه الطرفان”. “لا بد أن يكون هناك خاسر في القصة.”

ولإسماع صوت قضيته، أطلق المالك عريضة موجهة بشكل خاص إلى آني جنيفارد، وزيرة الزراعة. والتي جمعت أكثر من 23000 توقيع حتى الآن.

وقال “كان ديكنا هناك قبل وقت طويل من جارتنا المشتكية. ومع ذلك، تعرضنا لمدة عامين لضغوط من جارتنا الجديدة للتخلص من الديك ريكو الخاص بنا”.

سيتم الحكم في قضية الديك ريكو في 14 جانفي 2025 في محكمة بورغوان-جاليو القضائية.