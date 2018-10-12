سرطان الثدي .. تقبلي المرض لتعيشي بأريحية

أكدت السيدة خامسة براهمي عضو المكتب الوطني للجمعية الجزائرية للتنظيم العائلي، أنّ المرافقة النفسية لمرضى السرطان هي أولى أسباب العلاج.

وقال السيدة خامسة خلال حلولها ضيفة على قناة “النهار”، أنه من الصعب أن تخبر المرأة أنها تحمل سرطان الثدي.

كما أضافت المتحدثة، أن الأزمة النفسية للمرأة بعد علمها بالمرض صعبة جدا، داعية الأهل والأزواج عدم تحسيسها بالمرض.

وفي نفس السياق، قالت السيدة خامسة أن سرطان الثدي يخدش أنوثة المرأة لا شعوريا.

هذا وقدمت عضو المكتب الوطني للجمعية الجزائرية للتنظيم العائلي نصيحة للنساء “تقبلي المرض لتعيشي بأريحية”.‎