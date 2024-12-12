سرطان عنق الرحم الأكثر بحثا على غوغل فى 2024

وفقًا لتقرير جديد نشره موقع thehealthsite، فإنه العديد من الأشخاص بحثوا عن مرض سرطان عنق الرحم، فيعتبر من الكلمات الأكثر بحثًا على غوغل

وأوضح التقرير أن سرطان عنق الرحم هو نوع خطير من السرطان تصاب به النساء، وللحماية منه تمت التوعية لإعداد لقاحات فيروس الورم الحليمى البشرى التى تحمى من سرطان عنق الرحم باستخدام التكنولوجيا الجديدة والمتقدمة في عام 2024.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية بحلول عام 2022، تم الإبلاغ عن 1.27 ألف حالة إصابة بسرطان عنق الرحم فى الهند، وفي الوقت نفسه، فإن حوالي 25% من حالات الوفاة بسبب سرطان عنق الرحم توجد في الهند فقط.

ولا يمكن فهم أعراض سرطان عنق الرحم بسهولة، وعادة ما يتم تشخيص حالاته في المرحلة الأخيرة، ويصعب إنقاذ المصابة.