سرعة تدفق الأنترنت: الجزائر تتقدم بـ 30 مركزا وتبقى في المراتب الأخيرة عالميا

صنفت الجزائر في المرتبة الـ 141 عالميا متقدمة بذلك 30 مركزا بعد أن كانت في الرتبة الـ 171 عالميا حسب مؤشر إختبار السرعة “سبيد تاست أوكلا“. وسجلت الجزائر هذا الإرتقاء في سرعة تدفق الأنترنت شهر اكتوبر 2021.

وأرجعت شركة سبيد تاست أوكلا إرتقاء الجزائر في سرعة تدفق الأنترنت لمجموع حظيرة المشتركين وأيضا الحفاظ على نفس التسعيرة خلال هذه السنة. زيادة على معيار جديد في اعداد هذا التصنيف.

وأضاف تقرير الشركة أنها ستدرج بداية من شهر نوفمبر معطيات حول النتائج المتوسطة التي تعكس السرعات والتي يمكن للمستعمل ان يبلغها.

وواصلت الشركة في تقريرها ان هذا المعيار الخاص بالسرعة الوسطى يكون الذي يؤخد بعين الإعتبار في إعداد التصنيف بداية من 15 فيفري 2022. وبهذا صنفت الشركة الجزائر في مقدمة الدول التي إستفادت من الطريقة الجديدة لحساب سرعة تدفق الأنترنت الثابت.

وكشف تقرير “سبيد تاست أوكلا” عن عن تراجع دولة فنزويلا في الترتيب العالمي من 129 إلى 164 متراجعة بذلك -35.

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