سرعة تدفق الأنترنت: الجزائر تتقدم بـ 30 مركزا وتبقى في المراتب الأخيرة عالميا
صنفت الجزائر في المرتبة الـ 141 عالميا متقدمة بذلك 30 مركزا بعد أن كانت في الرتبة الـ 171 عالميا حسب مؤشر إختبار السرعة “سبيد تاست أوكلا“. وسجلت الجزائر هذا الإرتقاء في سرعة تدفق الأنترنت شهر اكتوبر 2021.
وأرجعت شركة سبيد تاست أوكلا إرتقاء الجزائر في سرعة تدفق الأنترنت لمجموع حظيرة المشتركين وأيضا الحفاظ على نفس التسعيرة خلال هذه السنة. زيادة على معيار جديد في اعداد هذا التصنيف.
وأضاف تقرير الشركة أنها ستدرج بداية من شهر نوفمبر معطيات حول النتائج المتوسطة التي تعكس السرعات والتي يمكن للمستعمل ان يبلغها.
وواصلت الشركة في تقريرها ان هذا المعيار الخاص بالسرعة الوسطى يكون الذي يؤخد بعين الإعتبار في إعداد التصنيف بداية من 15 فيفري 2022. وبهذا صنفت الشركة الجزائر في مقدمة الدول التي إستفادت من الطريقة الجديدة لحساب سرعة تدفق الأنترنت الثابت.
وكشف تقرير “سبيد تاست أوكلا” عن عن تراجع دولة فنزويلا في الترتيب العالمي من 129 إلى 164 متراجعة بذلك -35.
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يخضع الكابل البحري SeaWeMe4، أحد الكابلات الأربعة التي توفر عرض النطاق الترددي الدولي للجزائر، للصيانة الى غاية 10 سبتمبر. حيث بدأت الأشغال أمس، الفاتح من سبتمبر.
وفي بيان لشركة إتصالات الجزائر، فقد تم تسجيل هذه العملية من قبل أعضاء الكونسورتيوم المستخدمين لهذا الكابل، من بينهم اتصالات الجزائر. و يتعلق الأمر بالتزام جماعي لهؤلاء المتعاملين، بهدف ضمان استقرار و ديمومة آداء هذا وفي بيان الكابل.
و تواصل اتصالات الجزائر على المستوى الاستراتيجي، استثمارات معتبرة ستمكنها من تجسيد مشاريع تسمح برفع قدراتها في مجال النطاق الترددي الدولي بشكل كبير وتأمينها. وبفضل هذه المقاربة، تمكنت اتصالات الجزائر خلال 2021، من القيام بعمليتين لرفع تدفق الانترنت.
وقد قامت اتصالات الجزائر باتخاذ جميع التدابير اللازمة للسهر على استمرارية الخدمات خلال كل المدة التي تستغرقها عملية الصيانة.
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