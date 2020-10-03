سرقة أزيد من 17 قنطارا من مسحوق الحليب من ميناء وهران

اهتز ميناء وهران على وقع فضيحة سرقة أكثر من 17 قنطارا من مسحوق الحليب من موقع 50 حاوية تابعة الديوان الوطني للحليب.

ويتعلق الأمر بمسحوق حليب مستورد من الخارج وموجه للسوق الجزائري.

وقد تمت العملية التي تم تنفيذها بطريقة احترافية بعد اقدام مجهولين على كسر إحدى الحاويات وسرقة منها 35 كيسا بسعة 50 كلغ، للكيس الواحد قبل شحنها وإخراجها من ميناء وهران.

لتباشر عناصر من مصلحة الشرطة القضائية التابعة لشرطة الحدود التابعين لميناء وهران التحقيق في القضية بعد التفطن لعملية السرقة، التي استهدفت إحدى حاويات مسحوق الحليب.

أين تم الاستماع لعدد من العمال على مستوى مؤسسة تسيير الميناء، للوقوف على ملابسات عملية السرقة التي طالت الميناء.