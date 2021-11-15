سرقة أستاذة وقتلها بمعسكر.. حقائق صادمة تُكشف في التحقيقات

يحال اليوم أفراد عصابة مشتبه فيهم بقتل أستاذة اللغة الفرنسية المتقاعدة “ب.خ” أمام مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة المحمدية في معسكر.

وسيمثل المعنيون أمام وكل الجمهورية، بتهم تكوين جمعية أشرار والقتل العمدي وحيازة أدوات محظورة استخدمت في خنق الضحية.

وحسب مصادر محلية فإن 3 أفراد من بينهم سيدة بمعية زوجها وشريكهما ينحدرون من مدينة أرزيو تم توقيفهم من طرف مصالح أمن دائرة المحمدية

ووقفت ذات المصلحة على حقائق صادمة تبعا للتحريات التي أجرتها منذ تاريخ 04 نوفمبر المصادف ليوم العثور على جثة الأستاذة هامدة داخل منزلها.

ومكنت التحقيقات من تحديد هوية أحد أفراد العصابة بتثبيت أدلة دامغة أجريت على مستوى مخابر تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.

حيث تم ضبط بصمات أصابع اليد لحظة وضع شريط لاصق على فم الضحية تطابقت مع أخرى عثر عليها في ملف سفرية له سابقة.

وهو ما أفضى إلى توقيف المتهم بأرزيو بعد توسعة مجال الإختصاص واقتياده إلى المصلحة.

أين كشف عن شريكيه اللذين سبقا لهما معاينة موقع مسكن الضحية بالحي الجميل قبل مداهمته ليلا، ثم تولي خنقها و سرقة حليها ومصوغها وبعض أغراضها.

مستغلين انشغال سكان بأجواء الترفيه على هامش تنظيم حفل تراثي لوعدة “الديوان” الموسمية.

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