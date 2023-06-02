قناة النهار سرقة ..البالوعات.. ظاهرة تتسبب في إنسداد مجاري صرف مياه الأمطار بغليزان بقلم النهار أونلاين نشر في 02 جوان 2023 - 12:07 شارك غرِّد أرسل 52 0 سرقة ..البالوعات.. ظاهرة تتسبب في إنسداد مجاري صرف مياه الأمطار بولاية غليزان إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/TkYz3 اقرأ أيضا غابات الترفيه والإستجمام..مشاريع واعدة في تطوير السياحة قناة النهار 27 ماي قسنطينة : حلول وإقتراحات لتخفيف أضرار الجفاف خلال الندوة العلمية للأمن الغذائي قناة النهار 30 ماي الإطاحة بنشاط شبكة وطنية مختصة في سرقة المواشي بالقالة ولاية الطارف قناة النهار 22 ماي نقل: إستراتيجية مضبوطة لترقية أداء الشركة الوطنية للسكك الحديدية قناة النهار 15 ماي التطبيب الذاتي .. آثار وخيمة لسلوك غير مسؤول قناة النهار 14 ماي ورقلة : نجلاء وتلاميذ من ذوي الهمم يستفيدون من دورة للتحضير لشهادة البيام قناة النهار 01 جوان طالع هابط: فضائح وكوارث بالجملة في ولاية خنشلة ومشاريع متوقفة منذ 18 سنة قناة النهار 14 ماي صريح جدا: المجاملة عند الجزائريين.. سلوك لتلطيف العلاقات أم نفاق قناة النهار 28 ماي وهران : أعشاب ومستحضرات لتقوية وتنشيط ذاكرة المقبلين على الإمتحانات المصيرية قناة النهار 20 ماي وزيرالصيد البحري : مرتقب تسجيل إنتاج 13 ألف طن في تربية المائيات قناة النهار 22 ماي