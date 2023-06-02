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سرقة ..البالوعات.. ظاهرة تتسبب في إنسداد مجاري صرف مياه الأمطار بغليزان

بقلم النهار أونلاين
سرقة ..البالوعات.. ظاهرة تتسبب في إنسداد مجاري صرف مياه الأمطار بغليزان
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سرقة ..البالوعات.. ظاهرة تتسبب في إنسداد مجاري صرف مياه الأمطار بولاية غليزان

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