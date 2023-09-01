قناة النهار سرقة العدادات المائية.. ظاهرة تفشت في مجتمعنا بقلم النهار أونلاين نشر في 01 سبتمبر 2023 - 19:12 شارك غرِّد أرسل 145 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/s0cua اقرأ أيضا صريح جدا : لوكان باباك حب يعاود الزواج؟!..هكذا كان رد الجزائريين قناة النهار 12 أوت التغافل عن المراقبة التقنية للمركبات .. تصرفات تزيد من حوادث المرور قناة النهار 27 أوت مشتلة عين آزال بسطيف تنطلق في حملات التشجير لمختلف المناطق المتضررة من الحرائق قناة النهار 24 أوت شاهد رسائل من الشعب الفلسطيني للجزائريين.." اتقاسم بيتي مع الجزائري" قناة النهار 20 أوت محاولات للمضاربة بمادة السكر ومصالح الرقابة تضرب بيد من حديد بتيارت قناة النهار 21 أوت سري جدا /" التشوتشنة' .. نشوة الموت.. ترقبوها قناة النهار 31 أوت هذا ماقاله وزير السياحة لأحد الشباب الراغب في "الحرقة" قناة النهار 19 أوت وزير الخارجية يرد حول مصير شعب النيجر خلال الأزمة قناة النهار 29 أوت أحوال الطقس / سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق قناة النهار 17 أوت غليزان / مطاعم مدرسية جديدة لتوفير الوجبات الساخنة لتلاميذ المناطق النائية قناة النهار 22 أوت