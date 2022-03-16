سرقة الكوابل الكهربائية.. منع تجوال مركبات جمع النفايات الصلبة بهذه الولاية
أمر علي بوزيدي والي ولاية خنشلة بمنع تجوال مركبات جمع النفايات الصلبة والتالفة عير إقليم الولاية دون تراخيص مسبقة. وجاء هذه القرار على خلفية تسجيل عدد من عمليات سرقة مست الكوابل الكهربائية.
واوضحت مصالح الولاية في بيان لها عبر صفحتها على الفيسبوك ان قرار يتضمن منع تجوال مركبات جمع النفايات الصلبة والتالفة عبر اقليم تراب خنشلة دون تراخيص مسبقة مسلمة من قبل مؤسسات مختصة في تدوير النفايات البلاستيكية والحديدية بالتنسيق مع المصالح الأمنية.
كما تضمن القرار أي مخالفة لهذا القرار يعرض صاحبها للحجر الفوري لوسيلة النقل، مع المتابعة الجزائية للمخالفين.
طالع أيضا:
تمكنت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني ،بثنية الحد بحر هذا الأسبوع من الاطاحة بشبكة اجرامية مختصة في سرقة الكوابل الكهربائية ،حيث كانت هذه الاخيرة تنشط عبر اقليم الولاية وخاصة المناطق المعزولة،حيث قدرت الكمية الاجمالية ب120 كلغ اي ما يعادل 600 متر .
تم حجز شاحنتين صغيرتين وسيارة سياحية كانت تستعمل في نقل الاسلاك الكهربائية.
طالع أيضا: عين تموشنت: تفكيك شبكة مختصة في سرقة الكوابل النحاسية
تمكنت عناصر أمن دائرة المالح التابعة لأمن ولاية عين تموشنت. من تفكيك شبكة مختصة في سرقة الكوابل النحاسية كانت تنشط على مستوى إقليم الولاية.
و حسب مصادر “النهار أونلاين” فإن العملية مكّنت من توقيف 4 أشخاص كانوا يقومون بسرقة الكوابل النحاسية من الأعمدة الكهربائية. لتتقدم مصالح سونلغاز بشكوى رسمية باشرت من خلالها المصالح الأمنية لدائرة المالح تحرياتها.
كما أسفرت التحريات و في ظرف وجيز عن توقيف الفاعلين. مع ضبط كمية من الكوابل النحاسية كانت بحوزتهم. لتقوم عناصر الشرطة بإنجاز ملفات قضائية ضد الموقوفين و تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.
طالع أيضا
عين تموشنت: توقيف عصابة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية
كما تمكنت مصالح أمن دائرة حمام بوحجر بولاية عين تموشنت، من توقيف عصابة مختصة في الإتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية.
وفي بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد تم حجز مبلغ مالي مزور من العملة الوطنية.
تيارت..درك السبعين يفكك شبكة لسرقة الكوابل النحاسية الكهربائية
كما فككت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالسبعين في ولاية تيارت، شبكة مختصة في سرقة الكوابل النحاسية الكهربائية.
وتتكون هذه الشبكة من 5 افراد كانوا محل 3شكاوي سابقة لأجل سرقات مماثلة. وبعد التحري والترصد تم إحباط قيامهم بعملية سرقة مكنت من حجز 60 كغ من الكوابل.
بالإضافة كذلك الى أدوات تستعمل لغرض التخريب والسرقة، مع وسيلة النقل. ليتم تقديم الموقوفون أمام الجهات القضائية المختص. حيث تم إيداع 4 منهم مؤسسة إعادة التربية بتسمسيلت، فيما تم وضع شخص تحت الرقابة القضائية.