سرقة الكوابل الكهربائية.. منع تجوال مركبات جمع النفايات الصلبة بهذه الولاية

أمر علي بوزيدي والي ولاية خنشلة بمنع تجوال مركبات جمع النفايات الصلبة والتالفة عير إقليم الولاية دون تراخيص مسبقة. وجاء هذه القرار على خلفية تسجيل عدد من عمليات سرقة مست الكوابل الكهربائية.

واوضحت مصالح الولاية في بيان لها عبر صفحتها على الفيسبوك ان قرار يتضمن منع تجوال مركبات جمع النفايات الصلبة والتالفة عبر اقليم تراب خنشلة دون تراخيص مسبقة مسلمة من قبل مؤسسات مختصة في تدوير النفايات البلاستيكية والحديدية بالتنسيق مع المصالح الأمنية.

كما تضمن القرار أي مخالفة لهذا القرار يعرض صاحبها للحجر الفوري لوسيلة النقل، مع المتابعة الجزائية للمخالفين.

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