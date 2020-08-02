كشف المدير العام لشركة الجزائرية للمياه، اسماعيل عميروش، اليوم الأحد، أن سرقة المياه والتسربات وراء ضياع 50 %من الماء الشروب.

وأبرز في هذا الإطار أن نسبة ضياع المياه بسبب التسربات نتيجة قدم شبكات التوزيع تمثل 30 بالمائة، فيما تكبد ظاهرة سرقة الماء والربط غير القانوني في فقدان 20 بالمائة من إنتاج المياه الإجمالي.

كما أكد المتحدث خلال ندوة صحفية حول حصيلة يومي عيد الاضحى، أن الاستهلاك المفرط للماء الذي يهدر هذه المادة الحيوية.

وأوضح ان التذبذبات التي شهدتها مختلف ولايات الوطن، ترجع اسبابها الى نقص منسوب الابار، انقطاع التيار الكهربائي، واعطاب على مستوى الشبكة.

وقدم مدير عام الجزائرية للمياه، اعتذاره لكل المواطنين الذين مستهم الانقطاعات في التوزيع

وأكد عميروش على تجنيد كل الاطارات لإصلاح التسربات الكبرى على مستوى جميع الولايات والقضاء على الربط العشوائي.

وتحدث عن تجنيد خلية المتابعة وجميع مدراء الوحدات، خلال يومي عيد الاضحى، الا أنه تم تسجيل تذبذبات بالمناطق العليا للوطن.