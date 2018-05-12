سرقة بذلة “Iron Man” الأصلية في “لوس أنجلوس”

بدأت شرطة لوس أنجلوس بكاليفورنيا الأمريكية تحقيقا بعد سرقة الدرع الأصلي الذي استخدمه الممثل “روبرت داوني جونيور” في “Iron Man”.

وقد تم الإبلاغ عن السرقة التي وقعت في شارع “وايدنر” بحي “باتشوما” حيث كان الدرع موجوداً في المخزن قبل إختفائه .

وتقدر قيمة البذلة المسروقة بنحو 325 ألف دولار.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها أشياء خاصة بالابطال الخارقين الذين ظهروا في أفلام هوليوود للسرقة.

حيث سرقت عام 2001 النسخ الأصلية للقصص التي ظهر فيها للمرة الأولى شخصيات سوبرمان وباتمان، من منزل الممثل نيكولاس كيج.

يُذكر أن Iron man هو إحدى شخصيات Avengers، وفيلم الرجل الحديدي هو من أنجح الأفلام الهوليووديّة.

فقد حقق إيرادات هائلة وصلت إلى 585 مليون دولار في العام 2008.