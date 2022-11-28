سرقة ساعات فاخرة ومجوهرات بقيمة 80 ألف أورو من منزل حاليلوزيتش

كشفت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الإثنين، عن تعرض الناخب الوطني الأسبق وحيد حاليلوزيتش لعملية سرقة بفرنسا.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، أن منزل المدرب البوسني وحيد حاليلوزيتش، الكائن بضاحية لوفيسين بالعاصمة باريس تعرض للسرقة.

وأضاف المصدر، أن حجم الخسائر قُدرت بحوالي 80 ألف أورو، وأن اللصوص إقتحموا المنزل بعد ظهر الأحد من نافذة البيت.

وأوضح ذات المصدر، أن اللصوص استولوا على خزنة تحتوي على نقود ومجوهرات وساعات فاخرة بقيمة 80 ألف أورو .

كما فتحت الشرطة الفرنسية تحقيقا بالسرقة التي اكتشفت في نهاية أمس الأحد.