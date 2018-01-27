سرقة صندوق الزكاة وتخريب مسجد العباس بالوادي 

للمرتبة الثالثة على التوالي وفي أقل من أربعة أيام، تتصدر سرقة وانتهاك حرمة بيوت الرحمان و المساجد الحدث في ولاية الوادي خاصة في عاصمة الولاية.

وكان الدور هذه المرة على مسجد العباس بحي الحرية جنوب عاصمة الولاية الوادي .

أين تفاجأ المصلين صبيحة اليوم السبت، بدخول لصوص وسرقة صندق الزكاة وقلعه من مكانه، إضافة التخريب الذي طال المسجد في أجزاءه.

والغريب في الأمر، أن اللصوص دخلوا المسجد بتقنيات وسهولة تامة، في حين حاولوا كسر الصندوق الحديدي وأخذ ما فيه، إلا أنهم لم يستطيعوا مما أجبرهم على إخفاءه في مكان آخر.

وأقدم إمام المسجد وجمعية المسجد على تبليغ مصالح الأمن التي فتحت تحقيقا في العملية لتوقيف الجناة .

في حين استنكر الشارع المحلي، تواصل مثل هذه الانتهاكات لبيوت الله من سرقة وتخريب، خاصة أن مثل هذه السلوكيات غريبة على أهل المنطقة.

وطالبوا من الجهات الأمنية بردع هؤلاء اللصوص.