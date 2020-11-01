سرقة عتاد فلاحي تكشف ورشة سرية لصناعة الذخيرة في الطارف!

درك “البسباس” تمكن من حجز 7.5 كلغ من “الساشم” داخل منزل في منطقة “الشط”

نجحت عناصر الدرك الوطني للفرقة الإقليمية في “البسباس” بولاية الطارف، من اكتشاف ورشة سرية لصناعة الذخيرة وخراطيش صيد، في أحد المنازل على مستوى إحدى أحياء بلدية “الشط”، وتوقيف 5 أشخاص يشتبه تورطهم في القضية، تتراوح أعمارهم بين 45 و 55 سنة.

وأسفرت العملية التي وصفت بالمهمة، عن حجز 139 خرطوشة صيد من مختلف الأعيرة، نظارة ميدان، 4 آلات تقليدية لصناعة الخراطيش، و 5 كلغ من الكريات ذات الحجم الكبير و 2 كلغ من الكريات ذات الحجم المتوسط، وكذا 500 غرام من الكريات ذات الحجم الدقيق و 100 غرام من مادة خضراء تستعمل لحشو الخراطيش و 800 غرام من مادة الفلين، و 38 كبسولة وأداة كيل البارود و 40 غراما من البارود، حيث تم تحويلهم إلى التحقيق بعد إخطار الجهات القضائية.

اكتشاف الورشة السرية لصناعة الذخيرة، جاء إثر تحقيقات أمنية لعناصر الدرك الوطني في الطارف، في حيثيات سرقة عتاد فلاحي من مستثمرة فلاحية بمنطقة “البسباس”، من قبل مجهولين ونجاح عناصر الدرك في الوصول إلى أحد المشتبه فيهم، واسترجاع العتاد المسروق، كما أن سلسلة التحقيقات مع الموقوف الأول، مكّنت عناصر الدرك الوصول إلى شق آخر في القضية، وتحديد هوية 5 أشخاص، تم توقيفهم في عمليات ناجحة، كما أن عملية تفتيش منزل أحدهم، بعد إذن بتفتيش من نيابة الجمهورية، مكّن من اكتشاف الورشة وحجز العديد من الوسائل والمعدّات التي تستعمل في صناعة الذخيرة الموجهة للصيد.

وقد تم فتح تحقيق تكميلي في القضية، وتحرير محاضر سماع في حق المشتبه فيهم، لغرض تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، خلال الساعات القليلة القادمة، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية والقانونية، للنظر في التهم الموجهة إليهم، والمتعلقة أساسا في تكوين جماعة أشرار، السرقة الموصوفة في ظرفي الليل والتعدد، وإنشاء ورشة لصناعة مواد حساسة.