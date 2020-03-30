سرقة لقاح كورونا.. قصة الجزء الجديد من “La casa de papel”

قال ألفارو مورتى، بطل المسلسل الإسبانى la casa de papel إن مهمة الأستاذ والعصابة القادمة هى سرقة لقاح فيروس كورونا، الذى يهدد البشرية.

وحسبما ورد في صحيفة “انفوباى” الأرجنتينية، قال مورتي “سندخل المختبر الذى يتم فيه إنتاج لقاح فيروس كورونا لسرقة لقاح الوباء الذى أصبح يهدد العالم”.

كما ظهرت الممثلة، كلارا ألفارادو، التى تلعب دور أدريانا فى المسلسل الإسبانى La Casa de Papel ، فى ملابس ممرضة وذلك بعد أن قررت الانضمام لرعاية مرضى فيروس كورونا فى مستشفى فى مدريد، واحدة من أكثر المدن تضررا.