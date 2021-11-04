سرقة “موطو” في البليدة.. القبض على المشتبه فيهما

تمكن، أمن ولاية البليدة، في الساعات المنقضية، من القبض على المشتبه فيهما في سرقة الدراجتين الناريتين من الشاب نعيم وشقيقه. كما استرجعت المصالح الأمنية، الدراجتين الناريتين المسروقتين.

وفي اتصال هاتفي للنهار، أكد الشاب نعيم، أن الشرطة أسكت المشتبه فيهما في سرقة الدراجتين مع استرجاعها. كما أضاف الشاب نعيم، صاحب الفيديو الأكثر انتشارا في مواقع التواصل الاجتماعي، أن القضية أمام العدالة. مشيرا إلى أن لحد لم يتم العثور على ملفات والدته الطبية.

ونشر الشاب نعيم، الذي ينحدر من منطقة خزرونة بولاية البليدة، فيديو رسالة مؤثرة لسارق دراجته النارية عبر موقع الفيسبوك. وقال “سرقتلي دراجة الله يهديك ويسمحلك ولكن كان بداخلها أوراق يخصوني ومتعلقين بحياتي كلها”.

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كما أضاف الشاب أن الدراجة النارية كان بها الملف الطبي بما فيه التحاليل الطبية لوالدته التي تعاني من السرطان. وأشار نعيم الذي كان رفقت والدته المريضة عبر الفيديو المتداول قائلا: لوجه ربي رجعلي الملف الطبي والتحاليل”. تابعا “الذي كان في الدراجة يخص أمي راح دير عملية جراحية بمستشفى فرانس فانون بالبليدة الخميس المقبل مايديرولهاش بلا بيهم”.

واكد المواطن ذاته، ان أمه في حالة خطيرة ولا يمكنها الانتظار أكثر من أجل إجراء العملية. وواصل رسالته للسارق أنه بإمكانه وضع ألملف الطبي لوالد أما مقر البلدية أو مركز البريد أو أي مكان عام.

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