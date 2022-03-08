سرقة “هاتف” الفنان القدير “حزيم” بمستشفى مصطفى باشا

تعرض الفنان الفكاهي القدير، حزيم محمد، لحادث سرقة لهاتفه المحمول أثناء تواجده بمستشفى مطفى باشا بالعاصمة .

وقال الفنان الشهير في سلسلة “بلا حدود” الفكاهية، عبر حسابه الرسمي على فايسبوك: “أنا مريض ومتواجد بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة، وسُرق مني هاتفي النقال، وللتو خرجت من عرفة العمليات .”

وللإشارة، أجرى الفنان حزيم اليوم الثلاثاء، عملية جراحية ناجحة على مستوى القلب بالمرفق الصحي المذكور.

وحسب مصادر النهار، فقد أكد الأطباء أن حزيم يتواجد في حالة مستقرة بعد نجاح هذه العملية الجراحية الثالثة.

وكان الممثل الفكاهي حزيم الذي يعاني من مشاكل على مستوى القلب، قد أجرى عمليتين جراحيتين بمستشفى الجامعي عبد القادر حساني بسيدي بلعباس.