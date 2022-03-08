سرقة “هاتف” الفنان القدير “حزيم” بمستشفى مصطفى باشا
تعرض الفنان الفكاهي القدير، حزيم محمد، لحادث سرقة لهاتفه المحمول أثناء تواجده بمستشفى مطفى باشا بالعاصمة .
وقال الفنان الشهير في سلسلة “بلا حدود” الفكاهية، عبر حسابه الرسمي على فايسبوك: “أنا مريض ومتواجد بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة، وسُرق مني هاتفي النقال، وللتو خرجت من عرفة العمليات .”
وللإشارة، أجرى الفنان حزيم اليوم الثلاثاء، عملية جراحية ناجحة على مستوى القلب بالمرفق الصحي المذكور.
وحسب مصادر النهار، فقد أكد الأطباء أن حزيم يتواجد في حالة مستقرة بعد نجاح هذه العملية الجراحية الثالثة.
وكان الممثل الفكاهي حزيم الذي يعاني من مشاكل على مستوى القلب، قد أجرى عمليتين جراحيتين بمستشفى الجامعي عبد القادر حساني بسيدي بلعباس.
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الفنان حزيم مريض و يتواجد بمستشفى مصطفى باشا
هذا ونُقل الفنان قبل حوالي أسبوعين، على جناح السرعة إلى مستشفى مصطفى باشا لتلقي العلاج بعدما تم نقله عبر سيارة طاكسي أجرة.
وفي هذا السياق، يعيش الفنان حزيم أيام صعبة بعد مرضه الذي يعاني منه السنوات الاخيرة بسبب مشاكل في القلب.
وحسب مصادر رسمية للنهار، فإن الفنان تنقل رفقة زوجته من سيدي بلعباس إلى وهران تم العاصمة عبر سيارة أجرة.
حيث قالت زوجة الفنان في هذا الخصوص: “حاولنا الاتصال بمستشفيات لايصاله عبر سيارة اسعاف لكن دون جدوى”. و هو ما أثار إستياء الفنان الكوميدي حزيم محمد.
بختة وعبد القادر ضيفان يطمئنان على محمد حزيم
كما زارت نجمة الكوميديا بختة وزميلها في فرقة “ثلاثي الامجاد” عبدالقادر ضيفان مستشفى سيدي بلعباس للاطمئان على صحة الفنان. وهذا بعد الوعكة الصحة التي تعرض لها واجرائه لعملية جراحية مستعجلة.
و قام يوم أمس أعضاء من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بزيارة للفنان القدير، حيث طمأنوا جمهوره ومحبيه على صحته بعد العملية الجراحية التي قام بها.
وأجرى الفنان القدير، محمد حزيم عملية جراحية بمستشفى عبد القادر حساني سيدي بلعباس وذلك عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة عجلت بنقله إلى المستشفى.
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