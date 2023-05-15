سرقة وتزوير.. حسن شاكوش يفجر مفاجآت ويتهم زوجته!

شغلت أزمة المطرب الشعبي المصري الشهير حسن شاكوش مع زوجته ريم طارق، مواقع التواصل الإجتماعي خلال الفترة الأخيرة.

وفي آخر المستجدات، فجر مطرب المهرجانات حسن شاكوش، العديد من المفاجآت خلال تحقيقات النيابة. حيث أنكر معرفته بزواج زوجته من شخص أخر قبل الارتباط به.

وكانت القصة اشتعلت تفاصيلها من أيام، بعدما حررت ريم طارق محضرًا ضد حسن تتهمه فيه بطردها من منزل الزوجية منذ أيام. والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

وقال حسن شاكوش خلال التحقيقات: “أنا اتفاجئت إنها متزوجة وعلمت من السوشيال ميديا. ولم أكن أعلم بسابقة زواجها من شخص آخر”.

موضحاَ أنه لا يعلم إذا كان المأذون كان على علم بسابقة زواجها أم لا، موجهاً لها تهمة التزوير.

كما كشف خلال التحقيقات تفاصيل الخلاف بينه وبين زوجته، حيث أنكر سرقة المنقولات الزوجية والمشغولات الذهبية.

موضحاً أن ريم أخبرته يوم الخلاف أنها ستترك المنزل وسترسل أسرتها لأخذ متعلقاتها ولم يمانع.

وتابع مطرب المهرجانات أنه تلقى اتصالاً في اليوم التالي من والدتها وشقيقتها يفيد بأنهم قادمون لأخذ متعلقاتها لكنه لم يكن موجود فانصرفوا.

وأشار إلى أنه بعد عودته فوجئ بسرقة مبلغ 500 ألف جنيه من داخل خزانته بالفيلا متهمة زوجته بالسرقة.

حيث قال شاكوش:”أنا اكتشفت إن فيه مبلغ حوالي 500 ألف جنيه مش موجود عندي في الخزنة. وهي اللي سرقتهم من ورايا وده كل اللي حصل”.

وتابع: “الأثاث اللي موجود في بيتي كله أنا اللي جايبه.. وهي جابت أواني وغسالة أطباق و3 سجاجيد.. وأنا مكتبش وصل أمانة بـ500 الف جنيه ولا حاجة”.

ومن جهتها ردت محامية زوجة حسن شاكوش عليه مؤكدة معرفته بأنها مطلقة قبل الزواج منه وأن هناك تسجيلات تثبت ذلك.

وقالت: “حسن شاكوش كلم موكلتي وقال لها يا ريم لما جيت عشان أتجوزك اخترتك انتي، على الرغم من أنك الوحيدة في أخواتك المطلقة ومهمنيش وجيت اتجوزتك”.

وتابعت: “شقيقة حسن شاكوش ذهبت مع زوجته ريم لطبيبة نساء وولادة، للكشف الطبي لمعرفة وجود حمل من عدمه. وهناك تسجيلات صوتية بين الدكتورة وريم وشقيقه حسن شاكوش. فبأي حق يتهمها بإخفاء زواجها من قبل وأنه لا يعلم بذلك؟”.