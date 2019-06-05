سرقة 15 مليون ومجوهرات من بيت بائع خضر في أول أيام العيد بعنابة 

أقدم، مساء الإثنين أيام عيد الفطر المبارك، مجهولون على سرقة أحد المنازل بحي مختاري عبد المجيد بلدية سيدي عمار والإستيلاء على مبلغ مالي و مجوهرات.

وحسب مصادرنا، فإن اللصوص استغلوا غياب أفراد العائلة الذين تنقلوا لزيارة الأقارب، أين قاموا بالعملية السطو بعد أن استعملوا آلة حديدية لكسر الباب الخلفي للمنزل.

حيث تمكنوا من سرقة مبلغ مالي قدر ب 15 مليون سنتيم و مجوهرات زوجة الضحية الذي يعمل كبائع للخضر والفواكه.

هذا وقد تنقلت مصالح أمن دائرة الحجار، أين قاموا بإلقاء القبض على شابين 19 و23 سنة للتحقيق معهما يشتبه في تورطهما في عملية السطو و هم جيران الضحية.