سرقة 3 لوحات للفنان «إيسياخم» من متحف «الماما» في العاصمة!

مصالح الأمن تمكّنت في ظرف وجيز من توقيف السارق بالاستعانة بكاميرات المراقبة

مديـــــــــر المتحــــــــف تفطّــــــــن إلى نقــــــــص في اللوحــــــــات بعــــــــد عمليــــــــة تفقّــــــــد روتينــــــــي

تمكّنت مصالح أمن العاصمة من توقيف شخص تورط في سرقة ثلاثة لوحات ذات قيمة فنّية كبيرة للفنان التشكيلي «محمد إيسياخم» من المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر المعروف بمتحف «الماما»، المتواجد بشارع العربي بن مهيدي في العاصمة.

تفاصيل الحادثة تعود إلى تفطّن مدير المتحف لوجود نقص في اللوحات، خلال تفقده الروتيني بالأروقة، حيث تم اكتشاف عملية السرقة التي تعرّض لها المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر للجزائر بالعاصمة.

وفور ذلك تم إبلاغ مصالح الأمن بالعاصمة التي تمكنت من توقيف الجاني في ظرف أقل من 24 ساعة، أين تم إبلاغ مصالح أمن العاصمة التي تمكنت بدورها من توقيف الفاعل بعد الاستعانة بكاميرات المراقبة التي يحتويها المتحف، في حين حول المشتبه فيه إلى الجهات المختصة للبت في قضيته، حيث من المرتقب أن يتم تقديم المتّهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد في العاصمة.