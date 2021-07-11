سرقوا السياح الإيطاليين.. اعتقال جزائريين في ماجوركا بإسبانيا

اعتقلت الشرطة الإسبانية شابين من أصل جزائري، يوم الخميس الماضي، في ماجوركا حسب ما أوردته ألتيما هورا. حيث اتهم الاثنان بسرقة سائحين إيطاليين من شاطئ كان باستيلا.

وحسب ما أوردته الصحيفة، فقد كان الضحايا على الشاطئ، أمام فندق THB El Cid، عندما لاحظوا أن ممتلكاتهم قد سُرقت. حيث قاما بإبلاغ الشرطة.

وحضرت دورية للشرطة الوطنية على الفور مكان الحادث ورأت اثنين من المشتبه بهم على متن دراجة نارية بيضاء. ورفض الشابان التوقف. حيث تخلصوا من أحد الهواتف المحمولة المسروقة. وحاولوا الفرار، لكن تم اعتراضهم على الفور.

وبحسب ألتيما هورا ليست هذه المرة الأولى التي يقدم فيها الشابان على مثل هذه الجرائم، حيث لديهم تاريخ من السرقة والاحتيال وكانوا مسجلين سابقا لدى الشرطة الاسبانية، كما أن أحد المعتقلين كان قد أطلق سراحه من السجن قبل أسبوع من الحادث.