سرق أكثر من 400 مليار سنتيم من جزائري.. رجل أعمال سوري مهدد بـ10 سنوات حبسا

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراڨة تسليط عقوبة 10 سنوات حبس نافذ لرجل اعمال سوري. يدعى “أ.م.غ” متواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة عقب تورطه في جريمة نصب. راح ضحيتها رجل أعمال جزائري بعد سلبه مبلغ مالي معتبر بلغت قيمته اكثر من 400 مليار سنتيم.

تفاصيل في قضية الحال حسب ما ورد بجلسة المحاكمة. انطلقت من شكوى أودعها الضحية السالف ذكره لدى مصالح الأمن، ضد المتهم “أ.م.غ”. وتعلق الأمر بصاحب ترقية عقارية أين كشف تعرضه لعملية نصب خلال ابرامهما عقد شراكة لتأسيس ترقية عقارية على مستوى طريق القرية بمنطقة الشراڨة، و أكد الضحية بفحوى البلاغ أنه سلب منه المتهم مبلغ مالي اكثر من 400 مليار سنتيم، لانجاز المشروع متعلق ببناء ترقية عقارية بهاء اكثر من 170 شقة سكنية ، دون الحصول على مستحقاته المالية كاملة مضيفا أن القطعة الارضية التي من المقرر أن تنجز عليها الترقية العقارية ملك له، غير أن المتهم تماطل في تسوية مستحقاته ،مع قيامه بعدم تسديد مستحقات البنك.

بالمقابل وردا على تصريحات الضحية أنكر المتهم ضلوعه بملف النصب ، واعتبر الشكوى في حقه دعوى كيدية للزج به داخل اسوار المؤسسة العقابية، مطالبا على لسان محاميه إفادته بظروف التخفيف ظرا لعدم وجود اي سوابق في صحيفته العدلية، في انتظار الفصل بالملف و النطق بالحكم خلال الأسبوع المقبل.