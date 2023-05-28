سرق حذاءً.. لص المساجد في قبضة أمن بومرداس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول لبومرداس من إلقاء القبض على لص متلبس بجرم السرقة التي طالت أغراض المصلين من داخل أحد المساجد.

ليتم تحويله إلى المصحة من أجل التحقيق معه و التحري بخصوص الفعل المنسوب له.

وتعود حيثيات القضية إلى قيام مجموعة من المصلين بتبليغ مصالح الأمن عبر الخط الأخضر 1548 عن توقيفهم شخص داخل المسجد حاملا معه كيس به حذاء رياضي خاص بأحد المصلين.

حيث قام المشتبه فيه بالولوج إلى المسجد وإخفاء الحذاء داخل كيس بلاستيكي ثم توجه لأداء صلاة العصر لإيهام المصلين وصاحب الحذاء بغية التخفي عنهم.

وبعد التحقيق معه تبين بأنه قام بعدة سرقات مماثلة بذات المسجد مع بيع المسروقات بالأسواق في الولايات المجاورة.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام العدالة.