سرق نصف مليار سنتيم.. إيداع موظف بمكتب بريد أولاد فايت الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة مساء أمس الأربعاء، بإيداع موظف بمكتب بريد اولاد فايت رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة، عن تهمة اختلاس أموال عمومية.

فيما أمر بوضع آخران تحت الرقابة القضائية قيد التحقيق. وذلك عقب اختلاس مبلغ مالي يقدر ب 600 مليون سنتيم.

ملابسات القضية حسب المعلومات الأولية التي تحصلت عليها “النهار” من مصدر موثوق. تفيد أن التحريات انطلقت من اكتشاف ثغرة مالية تقدر بـ 600 مليون سنتيم من مكتب بريد اولاد فايت. والتي قادت ما يقارب 18 شخصا على التحقيق. وعقب التحري في الملف تم توجيه الإتهام لثلاث موظفين. تم تقديمهم مساء أمس الأربعاء أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة التي أمر بتحويلهم إلى غرفة التحقيق. أين تم سماع أقوالهم. فيما امر قاضي التحقيق بإيداع واحد منهم رهن الحبس المؤقت فيما تم وضع البقية تحت الرقابة القضائية.

وتجدر الإشارة أن المتهم للمودع رهن الحبس المؤقت موظف بمكتب البريد منذ 6 أشهر فقط. في انتظار مستجدات أخرى.