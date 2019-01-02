سروال “جينز” وراء مقتل عشريني في الحرّاش

توفيّ شاب في العشرينات من عمره، على إثر اعتداء خطير تعرّض له، على يد شخصين أحدهما مسبوق قضائيا.

وذلك بعد مطاردة لهما لسطوهما على سروال “جينز” كان يعرضه الضحيّة للبيع في السوق.

حيث تلقى الأخير طعنتين على مستوى الفخذ بواسطة سلاح «كلونداري» من طرف أحد المتهمين، كانت سببا مباشرا في وفاته دقائق بعد وصوله المستشفى.

جريمة القتل هذه التي كانت مدينة الحرّاش بالعاصمة مسرحا لها، بتاريخ 1 جويلية 2016، جرت في حدود الساعة السابعة والنصف صباحا.

أين توجّه الضحية «م.أمين» ذو 21 عاما، لعرض سلعته بسوق «ڤايد مليكة» في الحراش.

وعلى حين غرّة تقرّب من «أمين» 4 أشخاص، أين قام المتهمان «د.محمد إسلام» و«ل.أيمن» بإلهائه بالكلام.

فيما قام الآخران بسرقة سروال «جينز» كان يعرضه الضحية للبيع ثم لاذا بالفرار، ليقوم إثرها «أمين» بمطاردة السارقين لأجل استرجاع سرواله.

غير أن المتهمين «محمد إسلام» و«ّأيمن» قاما باللحاق بالضحية، ليقوم المتهم «محمد إسلام» بتوجيه طعنتين على مستوى الفخذ الأيسر للمجني عليه، أسقطته أرضا، ثم لاذ بالفرار برفقة باقي المتهمين.

بعدها تمّ نقل الضحية «أمين» إلى مستشفى «سليم زميرلي» بالحراش، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثّرا بالإصابة البليغة.

إذ كشف تقرير الطبيب الشرعي أن سبب الوفاة كانت عنيفة بواسطة أداة حادّة، مما أدى إلى نزيف داخلي وخارجي حادين.

وجرى توقيف المتهمين «د.محمد إسلام» و«ل.أيمن» من قبل مصالح الأمن عقب فتح تحقيق ملابسات الجريمة التي اعترف بارتكابها المتهم الرئيسي «أمين» على غرار المتهم «أيمن» الذي تمسك بإنكار ما نسب إليه من جرم أمام قاضي تحقيق محكمة الحراش.

الذي أمر بإيداعهما رهن الحبس المؤقت بتهم تتعلق بجناية القتل العمدي من أجل تسهيل فرار مرتكبي جنحة السرقة، وجنحة تكوين مجموعة أشرار والمشاركة في السرقة بالتعدد.

إذ من المرتقب أن يمثل الموقوفون أمام محكمة الجنايات بالدار البيضاء نهاية الشهر الجاري لمواجهة التهم السالف ذكرها.