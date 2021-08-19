سريع المحمدية يطالب رئيس الفاف بالتدخل والتحقيق في ترتيب المباريات

راسلت إدارة فريق سريع المحمدية الناشط في قسم ما بين الجهات رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة من أجل التدخل والتحقيق في ترتيب المباريات خلال الجولات الأخيرة من البطولة.

وإتهم فريق سريع المحمدية فريق وداد مستغانم بترتيب مباراة الجولة الأخيرة التي جمعته بنادي مديوني وهران والذي كان يتصارع على البقاء رفقة سريع المحمدية.

وأضاف البيان الذي نشرته إدارة سريع المحمدية أنه تمتلك الأدلة وشهادات بعض اللاعبين ومدرب فريق وداد مستغانم بأن المباراة كانت مرتبة. من أجل السماح لفريق مديوني وهران لحصد نقطة التعادل وضمان البقاء.