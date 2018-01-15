عاجل

سريع غيليزان يضم أميري وماماش

الرياضة
  • -
  • 0
سريع غيليزان يضم أميري وماماش
بقلم حمزة.زروقي

ضمنت إدارة نادي سريع غيليزان، في آخر ساعات الميركاتو، خدمات اللاعبين علي أميري، من اتحاد بسكرة، وماماش لاعب اتحاد بلعباس.

وأمضى كل من أميري، من اتحاد بسكرة، وماماش، اللاعب السابق لإتحاد بلعباس، على عقد يمتد لموسمين ضمن صفوف سريع غليزان.

وبعد توقيهما على العقد، أبدى اللاعبين سعادتهما بالانضمام لسريع غيليزان، مبديان أملهما في تقديم الإضافة المنتظرة منهما للفريق.

ويشغل أميري منصب وسط ميدان هجومي، فيما يعد ماماش لاعب رواق أيمن، وهما المنصبين اللذين سعى “الربيد” لتدعيمهما.

وجاءت هذه الإستقدمات بعد أن استغنت إدارة سريع غيليزان، عن خدمات كل من المدافعين مسعودي ومداحي.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital