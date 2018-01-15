سريع غيليزان يضم أميري وماماش

ضمنت إدارة نادي سريع غيليزان، في آخر ساعات الميركاتو، خدمات اللاعبين علي أميري، من اتحاد بسكرة، وماماش لاعب اتحاد بلعباس.

وأمضى كل من أميري، من اتحاد بسكرة، وماماش، اللاعب السابق لإتحاد بلعباس، على عقد يمتد لموسمين ضمن صفوف سريع غليزان.

وبعد توقيهما على العقد، أبدى اللاعبين سعادتهما بالانضمام لسريع غيليزان، مبديان أملهما في تقديم الإضافة المنتظرة منهما للفريق.

ويشغل أميري منصب وسط ميدان هجومي، فيما يعد ماماش لاعب رواق أيمن، وهما المنصبين اللذين سعى “الربيد” لتدعيمهما.

وجاءت هذه الإستقدمات بعد أن استغنت إدارة سريع غيليزان، عن خدمات كل من المدافعين مسعودي ومداحي.