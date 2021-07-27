قناة النهار سري جدا: أخطاء الجراحة التجميلية .. من يتحمل المسؤولية ؟ بقلم النهار أونلاين نشر في 27 جويلية 2021 - 23:19 شارك غرِّد 69 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=965465 اقرأ أيضا الصيف يحلى معنا: تمارين رياضية سهلة وفعالة قناة النهار 08 جويلية شاهد فرحة عائلة لهوازي ڨايا المتحصل على اعلى معدل بتيزي وزو و الثالث وطنيا قناة النهار 22 جويلية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يترأس اجتماعا للوزراء وقرارات هامة بخصوص التدابير الوقائية قناة النهار 25 جويلية الصيف يحلى معانا / عودة إلى شعار التشكيلة الجديدة للمصممة منال قناة النهار 18 جويلية