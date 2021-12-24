قناة النهار سري جدا / البطاطا..حقيقة الأسعار من الفلاح إلى التاجر.. ترقبوها بقلم قناة النهار نشر في 24 ديسمبر 2021 - 15:39 شارك غرِّد أرسل 215 0 سري جدا / البطاطا..حقيقة الأسعار من الفلاح إلى التاجر.. ترقبوها رابط دائم : https://nhar.tv/A6Crl اقرأ أيضا صريح جدا : هكذا يتعامل الرجل الجزائري مع زوجته عندما تشتكي من والدته قناة النهار 05 ديسمبر "مناصر المنتخب الوطني : "بلايلي حڤروه ان شاء الله نشوفوه في أوروبا وفي برشلونة قناة النهار 17 ديسمبر عين الدفلى : الهلال الأحمر يغيث العالقين في الإخـ.ـتناق المروري بالطريق السيار ببومدفع قناة النهار 11 ديسمبر شاهد.. كارولين تتـ.ـأثّر وتذرف الدموع بعدما تذكّرت أمّها قناة النهار 10 ديسمبر فاسألوا : شيخنا الفاضل ما حكم من يحلف بغير الله عزوجل ؟ قناة النهار 04 ديسمبر عليوي يرد على فوضى أسعار المواد الفلاحية: المواطن هو المضرور والفلاح يا حليلو قناة النهار 06 ديسمبر إحتفالات كبيرة من الجالية الجزائرية في باريس بعد تتويج الخضر قناة النهار 19 ديسمبر دفتر شروط السيارات: وزير الصناعة يكشف الجديد الوطني 20 ديسمبر رئيس الجمهورية :" لي ماسرقش مكّاش لي يدّيه للحرّاش !! " قناة النهار 04 ديسمبر تشييع جثمان الفنانة الراحلة سلوى بمقبرة العالية فن وثقافة 10 ديسمبر