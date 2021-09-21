قناة النهار سري جدا: شح المياه.. أزمة عطش أم أزمة تسيير بقلم قناة النهار نشر في 21 سبتمبر 2021 - 22:12 سري جدا شارك غرِّد 95 0 سري جدا: شح المياه.. أزمة عطش أم أزمة تسيير رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=989043 اقرأ أيضا أم البواقي: "بثينة"..براءة بحاجة الى المساعدة لزرع النخاع العظمي قناة النهار 05 سبتمبر شارع السياسة: الحكومة في مواجهة تدني القدرة الشرائية..الطبقة المتوسطة مهددة بالزوال قناة النهار 19 سبتمبر مناجير المنتخب الوطني : كاين "شيئ" يعمل في الخفاء ضد المنتخب قناة النهار 20 سبتمبر وزير التربية يشارك التلاميذ الدرس الإفتتاحي حول الكوارث الطبيعية قناة النهار 21 سبتمبر