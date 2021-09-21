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قناة النهار

سري جدا: شح المياه.. أزمة عطش أم أزمة تسيير

بقلم قناة النهار
سري جدا: شح المياه.. أزمة عطش أم أزمة تسيير
سري جدا
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سري جدا: شح المياه.. أزمة عطش أم أزمة تسيير

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=989043
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