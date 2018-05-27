سرّار: ” أطلب من الأنصار”مايتقلقوش”وسأعلن عن المدرب الجديد هذا الثلاثاء”

طالب المدير الرياضي لفريق إتحاد العاصمة عبد الحكيم سرّار من انصار الإتحاد بالتعقل، وعدم الوقوع في فخ التسرّع فيما يخص الإستقدامات الصيفية.

وتحدث سرّار في تصريحات للنهار أون لاين عن عملية الإستقدامات خلال فترة التحويلات الصيفية قائلا:

“لا يجب الوقوع في فخ التسرّع لأننا نعمل على دخول سوق التحويلات وفق دراسة مدققة، وتفادي الاخطاء التي وقعنا فيها سابقا”

وكشف سرّار أنه يتواجد في إتصالات متقدمة مع أحد المدربين الذي سيكشف عن هويته هذا الثلاثاء، بالإضافة إلى إرساله تذاكر الطائرة لبعض اللاعبين المغتربين والأفارقة الذين سيحلون بالجزائر خلال هذا الأسبوع من أجل التفاوض على بنود العقد الذي سيربطهم بفريق إتحاد العاصمة.