سرّار: “الإتحاد ضعيف دفاعيا..ومنحنا الأولوية للمنضومة الدفاعية”

أكد المدير العام لفريق إتحاد العاصمة عبد الحكيم سرّار على ضعف المنظومة الدفاعية لفريق سوسطارة، ما تسبب في تضييعه لكل الأهداف التي سطرها هذا الفريق في المواسم الماضية.

وقال “سرّار” خلال ندوة صحفية نشطها اليوم السبت بملعب عمر حمادي ببولوغين، أنه منح الأولوية للخط الدفاعي خلال عملية الإستقدامات موضحا:

” أعلم أان جمهور إتحاد العاصمة قلق على عملية الإنتدابات، خصوصا انه تعوّد في كل موسم على إنتدابات نوعية، وبكمية كبيرة”

وأضاف:”هذا الموسم ربما تفاجئ بعدم وجود أسماء كبيرة، خصوصا أن الكثير من الأندية تقوم بإنتدابات، لكن هذا لايعني أن فريقنا لم يدخل السوق، أو أنه لا يملك الإمكانيات، خصوصا أننا من الجانب المادي يمكننا جلب أي لاعب ينشط في الدوري الجزائري، أو حتى في خارج أرض الوطن، ولكن الشيئ المهم أن دراسة المجموعة الحالية التي نمتلكها والتي تضم 18 لاعب الذين بقوا في الإتحاد زيادة إلى عدد الإجازات الإفريقية التي لا تتجاوز 4 إجازات تجعلنا نفكر بدقة في الأسماء التي سيتم إنتدابها”

وقال سرّار :”ضيعنا 4 إجازات إفريقية برحيل كل من عبد اللاوي، درفلو، حمزاوي وبلجيلالي، ومغادرة هذه الأسماء كانت بمثابة المفاجئة بالنسبة لنا، خصوصا بلجيلالي الذي منحنى كلمته بخصوص التجديد إلى غاية الدقيقة الأخيرة”.

“تابعت مباريات إتحاد العاصمة في المواسم الماضية، وتبين لي أن المنضومة الدفاعية هي السبب في تضييع الفريق للأهداف التي سيطرها في كل موسم وبالأخص الألقاب الإفريقية”.