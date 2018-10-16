سرّار :”الحديث في البلاطوهات سهل والميدان شيء آخر”

إعتبر المُدير العام لإتحاد العاصمة، عبد الحكيم سرّار بأن إنتقاد الغير من بلاطوهات التحليل، سهل مُقارنة بالعمل على أرض الواقع.

وصرّح لتلفزيون “النهار” قائلا :”فرق شاسع بين البلاطوهات وأرض الميدان، حيث أن الإنتقاد سهل جدا، مُقارنة بالعمل الحقيقي وضغط الجمهور”.

وواصل :”مهما قدمت من خدمات، فإنك ستجد من يكون ضدك، وهذا مهما كانت درجة الدعم والمحبة الذي كنت تحظى به”.

ويعيش، “سرّار” فترة مميزة مع “أولاد البهجة” بعد الفوز الأخير بخماسية على حساب “الموب” وإعتلاء صدارة الترتيب العام لدوري المُحترفين.