سرّار: ” حدّدنا أغلى راتب في الجزائر لبازداريفيتش..وحليلويزتش حرمنا منه”

أكد المدير الرياضي لفريق إتحاد العاصمة أن الناخب الوطني السابق وحيد حليلوزيتش كان وراء حرمان فريق سوسطارة من خدمات المدرب البوسني ميتشا بازداريفيتش.

وقال “سرّار” خلال ندوة صحفية نشطها اليوم السبت بملعب عمر حمادي ببولوغين:

“فيما يخص بازداريفيتش، كنا قد إتفقنا معه ، وكان سيتقاضى أغلى راتب في الدوري الجزائري، لكنه إتصل بي مؤكدا أنه لن يتمكن من اللحاق بالفريق، بعدما إتصل به المدرب السابق للمنتخب الوطني وحيد حليلوزيتش من أجل تنصيبه مدربا لفريق نانت الفرنسي، وأنا نقلت الحديث الذي دار بيني وبينه حرفيا”.