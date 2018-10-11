سرّار :”سعدان مثل ذباب الخريف..”

إنتقد المُدير العام لإتحاد العاصمة، عبد الحكيم سرّار وبشدة المُدير الفني الوطني المُستقيل، رابح سعدان، بسبب خرجاته الإعلامية النارية الأخيرة.

وقال في تصريحات لتلفزيون “النهار” :”سعدان مثل ذُباب الخريف، حيث أنه عندما يشعر بقُرب إنتهاء فترته، فإنه “يقرص” بشكل كبير”.

وأضاف :”مايقوم به الشيخ سعدان ومع إحترامي له، مؤسف وكان من الأحسن لو تحدث من الجانب التقني بدل كيل الإتهامات”.

وصنع “شيخ المُدربين” الحدث في الأيام الماضية، عندما وجه سهامه تجاه الجميع داخل الإتحاد الجزائري لكرة القدم، والناخب الوطني، بلماضي.