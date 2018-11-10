سرّار :”قدمنا درسا لمن أراد الإصطياد في المياه العكرة”

وصف المُدير الرياضي لإتحاد العاصمة، عبد الحكيم سرّار، الفوز المُحقق على “الجياسكا” بـ”الثمين”، خاصة وأنه سمح لفريقه بالإبتعاد في الصدارة.

وصرّح لتلفزيون “النهار” قائلا :”أشكر اللاعبين كثيرا، لأنهم قاموا باللازم، جلبوا ثلاث نقاط مهمة جدا، وبصعوبة كبيرة أمام مُنافس قوي”.

وواصل :”قدمنا درسا لمن أراد الإصطياد في المياه العكرة، لأن البعض سعى لإخراج المُباراة من طابعها الرياضي، وهو ماكُنا نرفضه”.

وظهر “حكوم” في قمة السعادة، خاصة وأن أشباله يسيرون وبخطى ثابتة للحصول على لقب الدوري لهذا الموسم، بكل جدارة وإستحقاق.