سرّار: “لا داعي للقلق على المدرب الجديد”

قال رئيس ديريكتوار إتحاد العاصمة عبد الحكيم سرار أنه لا داعي للقلق على هوية المدرب المستقبلي، وكذا اللاعبين القادمين مضيفا أنه يعي جيدا ما يقوم به ويسعى لتجنب سيناريو بادو زاكي حتى لا يلام.

“هناك قلق كبير من طرف بعض الأنصار اللذين يقولون أن سرّار لم يجلب لنا أي لا عب ولا مدرب..أنا أعرف جيدا ما أقوم به، وكما بقول المثل: “الصوف تتباع بالرزانة””

وأضاف: ” أعرف جيدا ما أقوم به، وأعرف النقائص التي تعاني منها التشكيلة، وأعرف هوية اللاعبين الذين سيغادرون الفريق”.

وإختتم حديثه قائلا: ” لا يكطنني أن أقدم لكم الأسماء التي سيتم إستقدامها، وإسم المدرب الجديد لأنه ليس من حقنا التراجع أو الخطأ فيما بعد”.