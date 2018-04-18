سرّار: “لعبنا وفزنا.. لكن كان يجب أن نلعب في بولوغين “

الرياضة
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سرّار: “لعبنا وفزنا.. لكن كان يجب أن نلعب في بولوغين “
بقلم يونس رزيق

إنتقد رئيس الديريكتوار المسير لفريق إتحاد العاصمة، عبد الحكيم سرّار، قرار حرمان فريقه من الإستقبال بملعب عمر حمادي ببولوغين عكس فريق شباب بلوزداد الذي تمكن من استقبال أسيك ميموزا بملعب 20 أوت لحساب نفس الدور.

وقال سرّار في تصريح له لتلفزيون “النهار” بعد نهاية مباراة فريقه أمام بلاتو يونايتد في إطار الدور الـ16 مكرر من كأس الكونفيدرالية الإفريقية موضحا:

“كنت ضد الطريقة التي تعاملت بها الإتحادية مع ملف إتحاد العاصمة بخصوص الإستقبال بملعب بولوغين، لأن الأشخاص لم يدرسو ملفنا جيدا”.

وأضاف: “لعبنا وفزنا لكن في الأصل كان يجب علينا أن نلعب في بولوغين”.

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