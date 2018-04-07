سرّار: ” مارانيش جاهل في التسيير” !

رد المدير الرياضي لفريق إتحاد العاصمة عبد الحكيم سرّار عن الإشاعات التي تحدثت عن تسريح بعض اللاعبين من فريق الإتحاد خلال الميركاتو الصيفي.

وتحدث سرّار في تصريح لموقع الفريق خلال تواجده بالعاصمة النيجيرية “لاغوس” قبل مواجهة فريقه أمام نادي بلاتو يونايتد النيجيري قائلا:

“هناك الكثير ممن يريدون الإصطياد في المياه العكرة، إلا أن موسم الإتحاد لم ينته بعد، وأصبح كل من هب ودبّ يذكر أسماء حول الإستغناء عن فلان..أو فلان”.

وأضاف: ” لحد الساعة إتحاد العاصمة إنتدب لاعبا واحدا هو بن شاعة، ويعرف العام والخاص أنه لدينا 26 إجازة إفريقية مع 5 لاعبين في نهاية العقد”

وإختتم حديثه قائلا: “من يسمع هذا الكلام يعتقد اننا جهلة في التسيير، إلا أننا نعرف قوانين الإتحاد الإفريقي بما أننا صرحنا أكثر من مرة، لو نمر إلى دوري المجموعات، سندخل بقوة للتتويج”.