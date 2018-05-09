سرّار: ” والله ما عيّطت لبوعكاز ..وماعنديش الرقم ديالو”

كشف رئيس ديريكتوار إتحاد العاصمة عبد الحكيم سرّار بأنه مثُل امام لجنة الإنضباط أمس الثلاثاء رفقة لاعبه حمزة كودري للإستماع إليه .

وأضاف عبد الحكيم سرار أن إدارة فريق سوسطارة قدمت ملفها للطعن في العقوبة، كما فند سرار التفاوض مع المدرب التونسي معز بوعكاز مؤكدا بأنه لن يتسرع في تعيين مدرب جديد للفريق.

“قدّمنا ملف الطعن منذ أسبوع فيما يخص قضية اللاعب حمزة كودري، ونحن ننتظر النتيجة”

وفيما يخص إتصاله بالمدرب التونسي معز بوعكاز للإشراف على العارضة الفنية لفريق سوسطارة قال سرّار:

“لم أتصل بالمدرب بوعكّاز، ولا أعرف حتى رقم هاتفه …لسنا قلقين بخصوص إستقدام مدرب جديد فبعد أسبوع سينتهي الموسم وسنتكلم حول هذا الخصوص”.